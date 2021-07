Les neuf vice-présidents de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont présidé, dimanche, l’installation des 12 Commissions permanentes et leurs bureaux au titre de la première année de la 9e législature. A cet effet, le vice-président Azzi Bentabet a présidé l’installation de la Commission des Affaires juridiques et administratives et des libertés et celle de l’Habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire. S’autre part, le vice-président, Fétas Ben Lakhal a présidé l’installation de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration et celle des Transports et des télécommunications. Le vice-président Salim Merah a présidé, de son côté, l’installation de la Commission de la défense nationale, de la jeunesse et des sports et de l’activité associative, alors Hadj Benaouda Bentahar a présidé l’installation de la Commission des Finances et du budget. Le vice-président Youcef Adjissa a présidé, quant à lui, l’installation de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification, alors que le vice-président Moundir Bouden a présidé l’installation de la Commission de l’Education, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses. La cérémonie d’installation de la Commission de l’Agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement a été présidée par la vice-présidente Saliha Kachi et celle de la Commission de la Culture, de la communication et du tourisme par le vice-président Khelifa Benslimane. Pour sa part, le vice-président Ali Tarbagou a présidé l’installation de la Commission de la Santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle. L’installation des 12 Commissions permanentes intervient la veille de clôture de la session parlementaire.

