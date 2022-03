La commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale (APN) compte organiser des missions d’information pour s’enquérir des préoccupations des opérateurs économiques dans les différentes wilayas du pays, a indiqué lundi un communiqué de la chambre basse du Parlement. «La commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification s’est réunie, lundi 28 février 2022, sous la présidence de Smail Kouadria, président de la commission, pour arrêter le programme de missions d’information temporaires au niveau de plusieurs wilayas. Ce programme permettra de s’enquérir des préoccupations des opérateurs économiques et d’identifier les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment les entraves bureaucratiques», a précisé le communiqué. «Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à soutenir les opérateurs économiques et à les encourager à profiter des opportunités d’investissement disponibles», a souligné M. Kouadria.

