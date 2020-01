Un projet de loi contre la haine en ligne ! C’est ce qu’ont annoncé hier les services de la présidence de la République dans un communiqué. Dans ce texte, il est indiqué que le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a instruit le chef du gouvernement Abdelaziz Djerad d’élaborer un projet de loi criminalisant toutes formes de racisme, de régionalisme et haine. Selon le communiqué, « cette mesure intervient après avoir constaté une recrudescence du discours de la haine et de l’incitation à la fitna, notamment à travers les réseaux sociaux ». Le texte qui en résultera servira à « faire face à ceux qui exploitent la liberté et le caractère pacifique du Hirak pour brandir des slogans portant atteinte à la cohésion nationale ». Qu’en penser ? D’abord, il s’agit de relever que le Hirak, qui est explicitement énoncé et considéré ici curieusement comme un mouvement dans la durée – ce qui peut vouloir dire que le gouvernement pense en vérité aux grandes manifestations publiques à venir – pousse le législateur algérien à adapter les lois relatives à la liberté d’expression et d’opinion à caractère public et à produire de nouveaux textes qu’il n’avait pas prévus par mégarde ou faute d’anticipation d’évènements dont rien, affirment tous les juristes, n’indiquait le caractère délictuel ou illégal – comme d’arborer par exemple le drapeau amazigh – mais qui a valu une condamnation à la prison de ceux qui les ont créés ou vécus, peu après un certain 19 juin 2019 et ce discours de l’ex-chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah aujourd’hui disparu, contre ceux qui portent atteinte aux valeurs et aux couleurs nationales. A moins de s’y méprendre lourdement, il y a fort à parier que cette question, sous la forme qu’elle se pose depuis le 19 juin dernier ou sous une autre, figurera dans le projet de loi annoncé.

Et il en est de même pour les grands bouleversements sociaux et socioculturels que connait l’Algérie et que la séquence historique ouverte depuis le « 22 février » 2019 confirme à plusieurs niveaux politiques, sociaux et sociétaux. Parmi ces bouleversements, le recours exponentiel aux «nouveaux médias » ou aux réseaux sociaux que le communiqué publié, hier, cite nommément et la liberté de ton extraordinaire que ceux-ci offrent en termes d’expression et de diffusion. On ne l’a jamais assez bien souligné, mais l’annonce d’un projet de loi pour ces supports par la plus haute incarnation de l’Exécutif – la présidence de la République – confirme qu’il existe aujourd’hui en Algérie un marché des opinions et, donc, des idées.

Parmi elles, il y en a qui sont jugées porteuses de risques et de menaces sur l’unité et la cohérence nationales et sur les valeurs qui font consensus depuis l’érection de l’Etat algérien moderne.



Des ouvertures riches en perspective

Ces idées qui ne sont pas bonnes ou considérées comme dangereuses doivent être combattues par le droit afin d’empêcher qu’elles ne soient diffusées à grande échelle et susceptibles de générer le désordre. Qui décidera de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas, la question se posera comme elle se pose dans d’autres pays et la réponse dépendra certainement des réactions que le texte de loi, une fois prêt, suscitera lors du débat public auquel il sera forcément soumis.

D’ici là, ce qu’il y a ensuite à relever est que le projet de loi que le chef de l’Etat souhaite voir élaboré par son gouvernement vaut reconnaissance que les réseaux sociaux sont devenus en Algérie un lieu d’expression et un vecteur d’opinion d’une puissance peut-être égale à celle des chaînes de télévision privées, mais dont la perspective est de les doubler, parce que la société algérienne est jeune et que les jeunes préfèrent pianoter sur

leurs Smartphones et leurs tablettes que de regarder la télé aux pouvoirs d’expression limités malgré tout.

Pour cette raison, s’exprimer à travers Facebook, Twitter ou Youtube sera, comme ailleurs où le débat sur les contenus en ligne a pris une avance, soumis désormais à la loi et donc passible de sanctions en cas de dérives ou de dérapages.

Ce qui, dans la foulée, annonce une obligation de régulation qui, outre le recours au pouvoir judiciaire compétent, passe par la perspective que l’Agence de régulation de l’Audiovisuel (ARAV), dont le travail est quasi nul depuis sa création en septembre 2015, se charge du contenu numérique et de son contrôle une fois réellement mise en route et dotée des moyens dont elle a besoin pour remplir sa mission.

Dont un aspect sera peut-être de négocier avec les propriétaires des plateformes de ces réseaux sociaux l’ouverture dans notre pays de bureaux permettant leur implication directe légale – encadrés par le droit algérien – dans la lutte contre les contenus illégaux et à faire eux-mêmes la modération nécessaire comme cela se fait en Europe où les lois votées contre les discours en ligne jugés racistes, violents, sexistes, antisémites ou xénophobes sont supprimés en moins de 24 heures lorsqu’ils sont signalés.

Articles similaires