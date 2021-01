Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, les Garde-côtes ont mis en échec, du

13 au 19 janvier 2021, des tentatives d’émigration clandestine de 141 individus dont 9 Marocains, à bord d’embarcations de construction artisanale à Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen et Mostaganem, alors que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Illizi, Khenchela, Adrar, Rélizane et Tlemcen, a indiqué hier un bilan du ministère de la Défense nationale.

Il est à noter que durant la période du 1er au 12 janvier courant, les Garde-côtes avaient mis en échec une autre tentative d’émigration clandestine de 12 individus à bord d’une embarcation artisanale à Annaba, alors que plus de 100 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen, El Oued, Tébessa, El-Tarf et Béchar. Rappelons également que l’année 2020 a été marquée par l’arrestation de 8 184 candidats à l’émigration clandestine via des embarcations de confection artisanale et de 3 085 immigrants clandestins de différentes nationalités. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le bilan indique qu’un détachement de l’ANP a détruit 3 casemates de terroristes contenant 5 obus pour mortier, 1 grenade et des outils de détonation, lors d’une opération de fouille et de ratissage à Batna, tandis qu’un élément de soutien à groupes terroristes a été arrêté à Khenchela. Dans le cadre de la lutte anti-drogue, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations, 34 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s’élevant à 18 quintaux et 53,245 kilogrammes. A ce titre, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, dans des opérations distinctes, à Nâama, 5 narcotrafiquants et saisi 10 quintaux et 54,5 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement a saisi en coordination avec les services des Douanes à El-Bayedh, 4 quintaux et 9,550 kilogrammes de la même substance. Dans le même sillage, des détachements de l’ANP, les services de la Gendarmerie nationale et les Gardes-frontières ont appréhendé 29 narcotrafiquants et saisi 389,195 kilogrammes de kif traité et 25 232 comprimés psychotropes, lors de diverses opérations menées à Béchar, Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent, Constantine, Skikda, Bordj Bou-Arréridj, Annaba, Oum El Bouaghi et In Aménas. D’autre part, des détachements de l’ANP ont appréhendé, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji-Mokhtar 178 individus et saisi 22 véhicules, 150 groupes électrogènes, 153 marteaux piqueurs, 61,854 tonnes de mélange de pierres et d’or brut, des outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 10,640 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 5 autres individus ont été arrêtés et 5 fusils de chasse, 10,151 tonnes de tabac, 12 540 unités de différentes boissons et 116 944 articles pyrotechniques ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à El Oued, Oum El Bouaghi, Khenchela, Béjaïa, Biskra et Illizi. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 13 351 litres ont été déjouées à Tébessa, Souk Ahras, El Tarf et Tindouf.