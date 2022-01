Plus de 500 kilogrammes de cocaïne et plus de 600 quintaux de kif traité ont été saisis et 1645 narcotrafiquants arrêtés lors d’opérations menées par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) durant l’année 2021, indique hier un bilan opérationnel de l’ANP.

Un total de 500,4 kg de cocaïne, 614 quintaux de kif traité et 3.140.095 comprimés psychotropes ont été saisis et 1645 narcotrafiquants arrêtés en 2021, précise la même source.

Concernant la sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande et le crime organisé, il a été procédé à l’arrestation de 11.460 contrebandiers et orpailleurs et la saisie de 1214 tonnes de denrées alimentaires, 1.107.361 litres de carburants, 5275 marteaux piqueurs, 8814 groupes électrogènes, 187 détecteurs de métaux et 1.161.704 kg de mélange d’or et de pierres.

Selon le même bilan, l’ANP a saisi 127,22 tonnes de cuivre, 18 pièces archéologiques, 457.850 unités de boissons, 4.936 moyens de liaison, 1.068 véhicules, 3.898.331 articles pyrotechniques, 439.418 unités de tabac, 1.247,16 quintaux de tabac, 637.781 paquets de cigarettes, 48.000 unités de produits pharmaceutiques, 5.000 euros et 4 paires de jumelles. L’ANP a, par ailleurs, démantelé un réseau criminel composé de 6 personnes en leur possession 4 milliards et 108,5 millions de centimes, dont 3 milliards et 93 millions contrefaits.

Les mis en cause avaient tenté d’introduire cette somme dans le territoire national avec la complicité de réseaux criminels marocains, précise la même source.

S’agissant de la lutte contre l’émigration clandestine, il a été mis en échec des tentatives d’émigration clandestine et opérations de sauvetage (6.426) et arrestation d’immigrants clandestins de différentes nationalités (5.839).

23 terroristes neutralisés

Par ailleurs, vingt-trois (23) terroristes ont été neutralisés et 222 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d’opérations menées par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) durant l’année 2021, indique samedi un bilan opérationnel de l’ANP.

Sur les 23 terroristes neutralisés, 9 ont été abattus, 6 repentis et 8 capturés, précise la même source, soulignant l’arrestation de 222 éléments de soutien aux groupes terroristes durant la même période.

Une cellule terroriste activant au profit de l’organisation terroriste «Rachad» ainsi qu’une cellule terroriste composée d’éléments de l’organisation terroriste «MAK» ont été également démantelées.

Par ailleurs, l’ANP a découvert et détruit, durant la même période, 52 casemates pour terroristes, 39 téléphones portables piégés, un atelier de confection d’armes et de munitions, 97 bombes de fabrication artisanales et une ceinture explosive.

Il a été également procédé à la récupération d’un système de missiles contre aéronef de type Strella 2M, d’un canon de mortier (calibre 60 mm), 37 Kalachnikov, 507 fusils de différents types, 29 pistolets automatiques, 5 batteries pour système de missiles contre aéronef de types Strella 2M et de 5 armatures d’obus pour mortier (calibre 60 mm).

Un total de 27 obus de différents calibres ont été récupérés, à savoir 15 obus pour mortier de différents calibres, 4 roquettes pour RPG-7, 6 roquettes pour RPG-2, une roquette pour système de missile Strella 2M et une roquette FLG.

Articles similaires