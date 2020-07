Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a installé samedi le Général-Major Mahmoud Laraba dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes en succession au Général-Major Hamid Boumaïza, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 27 juin 2020, j’installe officiellement, le Général-Major Mahmoud Laraba dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes en succession au Général-Major Hamid Boumaïza», a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’installation. «A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses instructions dans l’intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution de libération», a ajouté le général de corps d’armée à l’adresse des cadres et personnels du Commandement des Forces aériennes, présents lors de la cérémonie.

