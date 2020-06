Que de mauvaises nouvelles pour les agences de voyage depuis la crise sanitaire ! Après la suspension de la saison saharienne 2019/2020, puis de la omra et, alors que la saison estivale semble compromise, voilà que le hadj est également annulé !

L’Arabie Saoudite, en effet, a fait part de son intention de n’autoriser qu’un millier de personnes vivant sur son territoire à effectuer le pèlerinage du hadj cette année. Mais selon le Syndicat national des agences de voyage (Snav), l’impact financier de l’annulation du hadj sur les agences de voyage ne sera pas énorme, puisque ce sont les pouvoirs publics qui financent toute l’opération. «N’oublions pas que les agences de voyage sélectionnées pour le hadj ne font qu’encadrer les pèlerins pour 5 000 DA chacun. Les pertes financières donc ne seront pas très importantes», soutient le syndicat. Surtout que le nombre des pèlerins pris en charge par ces agences de voyage n’est pas très important, c’est le Touring club d’Algérie qui a la part du lion. N’empêche que ces agences de voyage mettent la main à la poche quand la demande sur le «hadj VIP ou le hadj de luxe» est formulée. Ce qui est le cas pour certains pèlerins qui se soucient de leur confort et se montrent disposés à en payer le prix. Rappelons que les prix fixés par l’Arabie Saoudite pour chaque lit est de 5 000 rials, soit plus de 170 000 DA. A ce tarif, les pèlerins sont hébergés dans des hôtels de moyenne gamme. Ceux qui veulent résider dans des hôtels de luxe sont appelés à payer plus. «Ces suppléments seront un acompte pour l’année prochaine. Ainsi les agences de voyage ne perdront pas la mise», assure le Snav. Seulement, avec la crise sanitaire et financière qui perdure, d’après l’Union nationale des agences de voyage (Unav), rien n’est sûr. «Comment être sûr que les hôtels maintiendront nos réservations ? Nous ne pouvons même pas les obliger de nous rembourser puisqu’il s’agit, pour la plupart, d’infrastructures privées, gérées par des étrangers et non par des Saoudiens», indique l’Unav, soulignant que des agences de voyage risquent des pertes financières entre 6 et 12 millions de dinars à cause de l’annulation du hadj. Pour le moment, déplore-t-elle, le remboursement des agences de voyage est peu probable. «Déjà que les agences de voyage n’ont pas été remboursées ni par les compagnies aériennes ni par les hôtels en Arabie Saoudite suite à l’annulation de la omra, alors que nos clients exigent qu’on les rembourse. Mais comment le faire si, nous-mêmes, on n’est pas remboursé ?», s’interroge l’Unav. Cette situation qui met les opérateurs de voyage entre l’enclume et le marteau commence déjà à nuire à ces derniers et non seulement financièrement parlant. «Certaines agences de voyage, spécialisées dans la omra, ont fermé, d’autres ont perdu leur locations et leur personnel. Des opérateurs risquent même de se retrouver en prison après avoir été attaqués en justice par des clients qui réclamaient leurs remboursements», dit-t-elle, estimant que l’octroi de crédits sans intérêts est la seule solution pour que les agences de voyages puissent traverser cette crise. n