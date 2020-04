Le ministère de l’Education nationale a annoncé, jeudi, « un plan d’urgence », contenant une série de mesures devant faire face à la suspension des cours au profit des élèves relevant des trois cycles, et ce durant la période allant du 5 au 19 avril 2020. Le département gouvernemental indique dans un communiqué qu’un « plan d’urgence » a été tracé afin de faire face à la suspension des cours au profit des élèves durant la période de confinement. Ces mesures portent sur « l’élaboration d’un programme éducatif, en coordination avec le ministère de Communication, intitulé « clés du succès » et contenant des modèles de cours du troisième trimestre (année scolaire 2019/2020), et ce à partir du 5 avril 2020 sur les chaînes de la Télévision publique. Ces cours concernent les élèves de 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire conformément à des horaires de diffusion qui seront publiés ultérieurement dans un communiqué« . Il sera procédé, en outre, à « l’activation du dispositif de soutien scolaire via internet à partir du 5 avril 2020, et ce à travers les plateformes numériques de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) au profit des élèves de 4e année moyenne et de 3e année secondaire conformément à des horaires d’accès à ces plateformes ». Il s’agit également de « la diffusion de cours de 3e trimestre (année scolaire 2019-2020), à partir du 5 avril en cours au profit des élèves des trois cycles confondus à travers des chaînes éducatives selon des horaires de diffusion via youtube« , conclut le communiqué.

