Son rêve de gosse était de jouer pour le Real Madrid. Il ne s’en est jamais caché. Et en cette fin de saison, il devrait faire un choix : succomber aux millions que lui propose le Paris Saint-Germain ou rejoindre les Madrilènes avec un contrat qui est loin d’être «mince» sur le plan financier. Et selon les informations des médias français hier, l’enfant de Bondy aurait décidé d’annuler son arrivée dans la capitale espagnole. À moins que…

Par Mohamed Touileb

C’était devenu une affaire d’Etat. Le Qatar ne voulait pas s’avouer battu face au géant Real Madrid qu’il est souvent pas évident de refuser. Du côté de la «Maison Blanche», on était prêts à faire du «Tricolore» le joueur le mieux payé au monde avec un salaire annuel de 40 millions d’euros avec une prime de 100 millions d’euros à la signature tout en lui cédant ses droits d’image.



Le mariage semblait imminent

L’ancien pensionnaire de l’AS Monaco a réalisé une saison stratosphérique niveau statistiques. Le numéro 7 du team de Paname a planté 36 buts et 26 offrandes en 45 apparitions toutes compétitions réunies avec le PSG. Toutefois, le fait de boucler l’exercice avec le titre de champion de France uniquement vient sensiblement brouiller ce bilan individuel. On croyait alors que Mbappé allait changer d’air en décidant de jouer dans un team qui lui permette de remporter la tant prisée Ligue des Champions UEFA. Et le point de chute semblait tout indiqué : le Real Madrid. Naturellement. Le champion du Monde 2018 n’a jamais caché que les «Merengue» l’ont toujours fasciné. C’est le club qui a vu passer les plus grands footballeurs au monde. Et comme il fait sans aucun doute des potentiels Ballons d’Or à venir, on pensait que le mariage était plus que jamais imminent. D’autant plus que Cristiano Ronaldo, son idole, a porté la tunique blanche entre 2009 et 2018.



Les chèques pour s’éviter l’échec

Les indicateurs donnaient le meilleur joueur du championnat de France lors des trois dernières séquences footballistiques comme futur sociétaire de la «Casa Blanca». Un accord avec Florentino Perez a même été évoqué. Mais, hier, c’était le coup de tonnerre. Les rapports médiatiques en France assuraient quasiment que Mbappé va finalement prolonger au PSG. Et les détails de son nouveau bail sont tout simplement hallucinants.

Pour pouvoir le garder, les dirigeants du sigle francilien ont sorti le chéquier. On parle d’une prime de signature de 300 millions d’euros plus des émoluments de 100 millions d’euros par an. Les cheikhs ont claqué les chèques pour ne pas perdre cette bataille mercato devant le Real à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar. L’investissement est stratégique puisque l’Emir même et Emmanuel Macron ont insisté pour que «Frenchy» ne quitte pas le PSG. Comprenez donc que le football est devenu plus qu’un jeu. De leur côté, les Espagnols pourraient «blacklister» l’attaquant et ne plus jamais le recruter si ce scénario se confirme aujourd’hui.