Un enfant de 11 ans a trouvé la mort et six (6) personnes dont un bébé de six mois ont été blessées vendredi dans une explosion de gaz qui s’est produite à Annaba dans la cage d’escaliers d’un immeuble, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la Protection civile. Dès la survenue de l’accident, dans la cité Oued Dheb 2, dans la région de Sahel El Gharbi de la ville d’Annaba, des habitants du quartier ont procédé aussitôt à l’évacuation de sept (7) blessés aux hôpitaux d’Ibn Rochd et Ibn Sina, a souligné la même source. Dans une déclaration à l’APS, Mohamed Nacer, Directeur général du Centre hospitalo-universitaire de Annaba, a affirmé qu’un enfant de 11 ans, faisant partie des blessés, était mort à son arrivée à l’hôpital Ibn Sina. Les blessés sont pris en charge à l’hôpital Ibn Rochd, a ajouté M. Nacer, indiquant que le bébé a été soumis à certains examens médicaux nécessaires, alors que les autres blessés sont pris en charge au niveau du service des urgences médicales de cette structure sanitaire. Une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer les causes et les circonstances de l’explosion.

