Le transfert des biens immobiliers du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba) depuis le Groupe Sider, a été officialisé dimanche, par la signature des actes en présence du wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la Direction générale du Groupe Sider à Chaïba dans la commune de Sidi Amar (Annaba) par le PDG du Groupe Sider, Lakhdar Ouchich, la présidente du conseil d’administration du complexe Sider El Hadjar, Mme Djamila Labyadh et l’inspecteur régional des domaines publics et de la conservation foncière chargée des domaines publics de la wilaya d’Annaba, Halim Aber. L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement de la situation des biens immobiliers du complexe Sider El Hadjar restée suspendue à cause des opérations de restructuration du complexe qui remonte à fin 2018, selon les explications données en marge de la cérémonie de signature. Cette régularisation permettra au complexe Sider El Hadjar de consolider son capital commercial, de promouvoir son poids économiques lors des transactions notamment bancaires et de booster les investissements projetés au complexe, est-il indiqué. Les biens immobiliers transférés portent sur près de 758 hectares représentant le terrain réservé aux structures diverses du complexe dont la valeur estimative dépasse les 100 milliards DA, selon le PDG du Groupe Sider à Annaba. Le complexe Sider El Hadjhar, une filière du Groupe Sider, emploie plus de 6.000 travailleurs et occupe une superficie totale de 903 hectares incluant le terrain des structures relevant du complexe et se trouvant en dehors de la périphérie de l’usine.

