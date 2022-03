Au total, 40 198 familles bénéficient de la prime de solidarité du mois de Ramadan dans la wilaya d’Annaba, qui a élaboré un programme de solidarité intense en direction des catégories sociales à faibles revenus, a-t-on indiqué, lundi, lors de la première session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de l’année 2022. Une enveloppe de 401 millions DA a été mobilisée pour cette prime, selon le rapport présenté à l’occasion. Il précise que le pourcentage de versement de la prime de solidarité, entamé depuis une semaine, a atteint actuellement 95% et sera terminé, a-t-on assuré, avant le début du mois sacré. Il est également prévu dans le cadre du dispositif de solidarité l’ouverture de 31 restaurants de l’Iftar à travers les communes de la wilaya et l’organisation d’opérations de circoncision de 350 garçons en coordination avec les associations caritatives, les services de la santé et des cliniques privées, a-t-on noté. L’ordre du jour de l’APW comprend aussi l’examen des mesures d’organisation des marchés de proximité, de l’approvisionnement en produits de large consommation et le contrôle des pratiques commerciales. Il a également été question de l’approvisionnement des marchés et espaces commerciaux en produits alimentaires dont la demande augmente durant le Ramadan à l’instar du lait, de l’huile de table, de la semoule et des divers légumes et fruits, notamment la pomme de terre. n

