Pas moins de 80 opérateurs du secteur du bâtiment et des grands travaux prennent part, depuis mardi 18 janvier, aux activités du Salon du bâtiment et de l’aménagement «Batimex» d’Annaba. Des stands sont réservés jusqu’à aujourd’hui, jour de fermeture de cette manifestation, organisée par l’entreprise Nova Creatis et la Chambre de commerce locale, aux matériaux de construction de conception nouvelle, aux meubles, aux services des bureaux d’étude et aux offres des sociétés d’assurance et des banques. Parallèlement à l’exposition de ce Salon de trois jours, ouvert aux professionnels du bâtiment et de l’aménagement, afin de promouvoir leurs produits et nouer des partenariats, des rencontres «B to B» ont été programmées ainsi que des réunions entre les opérateurs et des conférences sur la gestion des espaces communs et des risques liés au bâtiment et l’utilisation du verre en construction. Des communications sur «la relance économique du bâtiment» et «les perspectives de relance d’une architecture algérienne moderne» ont également été présentées.

