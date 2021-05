Un sapeur-pompier est décédé et un autre a été blessé au niveau des mains au cours d’une intervention de l’unité secondaire de la protection civile de la daïra d’El Hadjar pour circonscrire un incendie déclaré dans deux constructions anarchiques, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication de la direction de wilaya de ce corps constitué. L’incendie s’est déclaré dimanche vers midi dans deux maisons construites illégalement à la cité «Ez-zemouria» dans la commune d’El Hadjar, à la suite d’une étincelle électrique, a précisé la même source qui a ajouté que le les flammes ont également causé des brulures à deux autres personnes, une dame de 26 ans et son bébé de 18 mois, qui ont été évacuées vers l’hôpital d’El Hadjar. Le corps de l’agent de la protection civile décédé (31 ans) a été transporté vers la morgue de l’hôpital d’El Hadjar et une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances de ce tragique incident.

