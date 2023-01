Le parachèvement des travaux de raccordement au réseau électrique de la zone industrielle d’Ain Sayd relevant de la commune d’Ain Berda (Annaba) est prévu pour la fin du premier trimestre de l’année en cours, a-t-on appris mardi auprès de la direction de distribution de l’électricité et du gaz. L’opération d’alimentation de cette zone en électricité a porté sur l’extension d’un réseau électrique de plus de 60 km dont 22,25 km de lignes souterraines et plus de 39 km de lignes aériennes, a indiqué la responsable de l’information et de la communication au sein de cette direction Ouidad Bouchenata. Les actions de raccordement par ce réseau ont été entamés mi-novembre dernier depuis le transformateur 30-60 kV implanté dans la commune de Dréan dépendant de la wilaya d’El Tarf, dans le cadre d’un travail de coordination, initié par les wilayas d’Annaba et d’El Tarf, a-t-elle fait savoir. La concrétisation de cette opération ayant nécessité une enveloppe financière estimée à 433 millions DA permettra de dynamiser les investissements localisés dans cette zone industrielle située à 20 km du chef-lieu de wilaya et aménagé sur une superficie de 101 hectares, selon la même source. D’autre part, une autre opération portant approvisionnement en énergie électrique de la zone industrielle de la commune de Treat a été lancée, a indiqué Mme Bouchenata, soulignant que ce projet qui a mobilisé une enveloppe financière de l’ordre de 42 millions DA, consiste en l’installation et en l’extension d’un réseau électrique souterrain et aérien de 6 km.

