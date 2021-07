L’Ambassadeur d’Italie à Alger, Giovanni Pugliese, a participé ce jeudi à la conférence nationale sur les procédures judiciaires dans les affaires de traite des personnes organisée à Annaba par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en partenariat avec le Comité national algérien pour la prévention et lutte contre la traite des personnes.

L’initiative vise à encourager la formation et l’échange d’expériences de plus d’une quarantaine de magistrats, policiers et gendarmes algériens en service dans les provinces d’Annaba, Soukh Ahras et El Tarf. A noter que ma conférence s’est également tenue grâce à une contribution financière du gouvernement italien.



