Une vingtaine de projets d’investissement sont entrés en phase d’exploitation à Annaba après le parachèvement des procédures visant la levée des entraves, a appris l’APS, dimanche 13 février, auprès des services concernés de la wilaya. Il s’agit d’investissements en lien avec les secteurs de la production et des services, tels que l’industrie et l’agriculture, ainsi que d’autres activités relatives à la fabrication du verre, de conduites en acier, de détergents, d’appareils électroménagers, d’ustensiles de cuisine et de transformation de plastique, a détaillé la même source. Les investissements concernent également des unités de production de viandes blanches et d’autres pour le stockage des céréales et le conditionnement, a-t-on ajouté.

Ces investissements, qui permettront, dans un premier temps, la création d’environ 1 000 emplois directs, sont répartis entre les zones industrielles de Berrahal, Aïn El Berda et Allelig, dans la commune d’El Bouni, en plus de la zone d’activité de Draâ Errich dans la commune d’Oued El Aneb. Les procédures de levée des entraves et d’accompagnement des investisseurs ont permis la reprise des travaux de plusieurs investissements qui piétinaient, notamment une usine de construction de bateaux de pêche et de plaisance dans la zone de Allelig, et des projets de création de complexes hôteliers et de services touristiques dans les Zones d’expansion touristique (ZET) de Annaba et Séraidi, a-t-on indiqué.

