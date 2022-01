Deux (2) centres supplémentaires de diagnostic et d’orientation des cas d’infection par la Covid-19 ont été ouverts à Annaba pour une meilleure prise en charge des malades, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de la santé et de la population. Les deux nouveaux centres ont été ouverts dans la ville de Annaba qui enregistre le plus grand nombre de contaminations par la Covid-19, afin d’éviter la pression sur les centres de dépistage, a indiqué Abdenacer Daamache, qui a précisé que tous les staffs médicaux en charge de la lutte contre la Covid-19 sont mobilisés pour prendre en charge les patients. Le secteur de la santé d’Annaba compte 11 espaces de dépistage et d’orientation, dont trois au chef-lieu de wilaya dans la polyclinique du 8 mai 1945, la cité Didouche Mourad et la cité Larbi Kherouf, cela en plus d’équipes médicales mobiles pour le dépistage et la vaccination des citoyens à travers les localités enclavées et les zones d’ombre, a-t-il indiqué. Dans le cadre de la prévention, des actions de désinfection sont menées dans les établissements scolaires et les cités universitaires après la suspension des activités pédagogiques dans les deux secteurs pour briser la chaîne de contamination, a-t-il encore souligné. Le directeur du secteur a assuré que les opérations de vaccination se poursuivent avec une intensification des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire et à travers les espaces publics ouverts à cet effet, en plus des équipes mobiles qui sillonnent les régions lointaines. Le même responsable a également fait état de la disponibilité des doses de vaccin nécessaires pour atteindre l’immunité collective. <

