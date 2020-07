Des espaces commerciaux de la ville d’Annaba ont été fermés lundi pour non respect des mesures barrières contre la propagation du Coronavirus, rapporte l’APS. L’opération s’inscrit dans le cadre de l’application des décisions de fermeture prises par le chef de l’exécutif local, Djameleddine Berimi après constatation du non-respect des mesures préventives du coronavirus dans les grands espaces commerciaux enregistrant quotidiennement une forte affluence. Ces décisions de fermeture concernent le Centre d’affaires méditerranéen dans la région d’El Hattab qui abrite plus de 100 enseignes d’habillements de chaussures et de tissus en plus du marché El Wifak de vente de chaussures et de vêtements du centre-ville d’Annaba, indique la même source. Cette fermeture restera en vigueur tant que « les commerçants et les clients de ces lieux ne se seront pas engagés à respecter à la lettre les mesures de prévention contre la Covid-19 et notamment le port du masque de protection et le respect de la distanciation sociale en limitant le nombre de clients admissibles à l’intérieur de chaque magasin et en fournissant les produits de désinfection« , a souligné le directeur du commerce, Rabah Belhout. La fermeture des magasins ayant contrevenu aux mesures de prévention contre la Covid-19 devra se poursuivre pour cibler les espaces commerciaux de la région d’El Sefsaf dans la ville d’Annaba, selon la même source.

