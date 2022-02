La maison de la culture Mohamed-Boudiaf d’Annaba lancera une série de spectacles vidéos sous l’intitulé « Bouna, itinéraires et créativités » permettant de braquer la lumière sur les créateurs de la wilaya dans les domaines de l’art, de la littérature et de la culture dans le cadre de l’animation culturelle virtuelle en maintenant la connexion entre les établissements culturels et leur public en cas de suspension des activités culturelles. Les vidéos qui présenteront les créateurs dans les divers domaines ainsi que leurs œuvres seront diffusées sur les pages de la Maison de la culture sur les réseaux sociaux, a indiqué le directeur de cet établissement, Abdelaziz Sbartaï, tout en précisant que des jeunes affiliés aux ateliers de l’audiovisuel de l’établissement réaliseront ces vidéos. La wilaya d’Annaba compte plus de 150 écrivains dans les divers genres de roman, littérature pour enfant, poésie et nouvelles, a indiqué le même responsable, avant de souligner que les vidéos à réaliser s’intéressent à tous les domaines de l’art et de la littérature. La maison de la culture d’Annaba a procédé, d’autre part, à la diffusion d’un programme d’animation culturelle virtuelle pour enfants avec, notamment, deux concours de dessin et d’écriture, a indiqué M. Sbartai. Parallèlement aux activités, l’établissement culturel mène des actions de sensibilisation à l’importance de la vaccination contre la Covid-19. L’établissement encourage les animateurs des divers ateliers à exploiter les réseaux sociaux pour y prolonger leurs activités et faire connaître leurs talents, est-il indiqué.

