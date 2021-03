Le président de l’Autorité nationale indépendantes des élections (ANIE), M. Mohamed Charfi a opéré un mouvement partiel dans le corps des Coordinateurs des Délégations de wilayas, touchant quinze (15) Coordinateurs de wilayas, indique, samedi soir, un communiqué de l’ANIE, dont voici la teneur:

« En vertu des dispositions de l’ordonnance 21-01 portant loi organique relative au régime électoral et suite à la convocation du corps électoral, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de l’élection de l’Assemblée populaire nationale (APN), dont la date est fixée au samedi 12 juin 2021, l’Autorité nationale indépendantes des élections (ANIE) porte à la connaissance des citoyennes et citoyens que M. Mohamed Charfi, président de l’Autorité, a opéré un mouvement partiel dans le corps des Coordinateurs des Délégations de wilayas, touchant quinze (15) Coordinateurs de wilayas.

Ainsi, ont été désignés MM :

Othmani Touhami, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Adrar,

Benmessaoud Rachid, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Chlef,

Medjrab Douadi, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Blida,

Belkacemi Ahcène, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Bouira,

Deham Hamid, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Tebessa,

Fekayer Noureddine, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Alger,

Moukari Rabie, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Sétif,

Boumediène Aounallah, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Sidi Bel Abbès,

Frimeche Ismail, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Guelma,

Bentaya Hamoudi, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Constantine,

Abdessadok Lakhdar, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Mostaghanem,

Salim Mohamed, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Mascara,

Belbachir Hocine, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Oran,

Hachid Abdellah, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Bordj Bou Arreridj,

Boukharsa Tayeb, Coordinateur de la Délégations de wilaya de l’ANIE à Relizane,

Le président de l’ANIE a promulgué, en outre, deux décisions relatives aux modalités de retrait des dossiers de candidatures, à savoir :

1- Une décision relative au formulaire de souscription des signatures individuelles pour les listes de candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), et sa validation.

2- Une décision relative au formulaire de déclaration de candidature des listes de candidats à l`élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Mme et MM les Coordinateurs des Délégations de l’ANIE dans les wilayas et les Coordinateurs et Délégués de l’ANIE à l’étranger ont été destinataires d’une note sur les mesures pratiques du dépôt des candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), conformément aux dispositions de loi organique relative au régime électoral». (APS)