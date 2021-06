Da Un montant de plus de 460 millions DA a été octroyé à 1548 candidats indépendants au titre des aides accordées aux jeunes âgés de moins de 40 ans en lice pour les législatives du 12 juin en cours, a fait savoir samedi à Alger le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. Dans un point de presse consacré à l’évaluation de la deuxième semaine de la campagne électorale, M. Charfi a indiqué que le montant des aides consacrées par l’Etat aux jeunes candidats de moins de 40 ans « s’élève à 464.400.000 Da octroyé à 1548 jeunes inscrits dans 247 listes indépendantes ». Plus précis, il a fait état de 13.009 candidats âgés de moins de 40 ans, dont 5.743 femmes, tandis que le nombre des universitaires s’est élevé à 19.942 personnes, soit 74% des candidats. Et d’indiquer qu’il existe « 310 listes où le taux de candidats universitaires est à 100% », c’est dire que le prochain parlement « connaitra une véritable dynamique ». Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue le 21 mars dernier, le Président Tebboune avait instruit de prendre toutes les dispositions relatives à l’appui et à l’encouragement de la participation des jeunes aux élections législatives du 12 juin, ordonnant de leur assurer la gratuité des salles, des affiches publicitaires et de leur impression, ainsi que de charger les services des walis de créer un mécanisme administrativement adéquat. Dans le même sens, il a été publié dans le journal officiel, le 5 mai 2021, le décret exécutif N 21-190 fixant les modalités de prise en charge, par l’Etat, des dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants âgés de moins de quarante (40) ans le jour du scrutin. Signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le même document stipule que l’Etat prend en charge les dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants, inhérentes aux frais d’impression de documents, d’affichage et de publicité, de location de salles et de transport.

