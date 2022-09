Par NAZIM BRAHIMI

Les pays du Vieux Continent continuent de vivre une véritable angoisse quant à leur approvisionnement en gaz russe à l’approche de l’hiver qui s’annonce difficile.

Et si le géant russe Gazprom n’a pas mis à exécution sa menace de fermer les vannes lancée pour le 1er septembre, il n’en demeure pas moins que les pays de l’Union européenne vivent des moments incertains.

Ils ne savent plus sur quel pied danser avec la Russie en matière énergétique puisqu’au lendemain de l’annonce de la suspension de livraison du gaz russe à l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1, Gazprom a finalement déclaré, hier, vouloir poursuivre ses livraisons à l’Europe via l’Ukraine.

Dans un communiqué, Gazprom précise que 42,7 millions de mètres cubes de gaz viendront alimenter l’Europe bien que les volumes ne devraient pas compenser ceux qui étaient attendus via Nord Stream 1, qui relie la Russie au Nord de l’Allemagne alors que le débit au point d’entrée de Soudja, à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, était légèrement supérieur à son niveau de vendredi dernier.

Pourtant Gazprom avait annoncé, vendredi 2 septembre, que le gazoduc Nord Stream 1, qui devait reprendre du service ce samedi après une maintenance, serait finalement «complètement» arrêté jusqu’à la réparation d’une turbine de ce pipeline vital pour l’approvisionnement des Européens.

Dans un communiqué, Gazprom a indiqué vendredi soir avoir découvert des «fuites d’huile» dans la turbine, lors de cette opération de maintenance dans une station de compression située en Russie.

Première conséquence, l’annonce avait accentué davantage l’angoisse des Européens, qui se démènent pour éviter une crise énergétique cet hiver en cherchant des alternatives tout en accusant Moscou d’user du gaz comme d’une arme pour se venger des sanctions occidentales après l’offensive russe en Ukraine.

Il y a trois jours, Paris reprochait à Moscou d’utiliser le gaz comme «arme de guerre» alors que l’Allemagne, pays très dépendant du gaz russe, se prépare déjà à un hiver difficile à cause des tensions nées de la guerre que se livrent en Ukraine, la Russie et les pays occidentaux.

A l’évidence, si nous ne sommes pas encore dans le scénario d’une suspension complète et durable de l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe, séquence qui aurait de lourdes conséquences, l’angoisse énergétique est bel et bien là dans les capitales européennes avec un risque réel de passer vers la guerre énergétique et son impact tout aussi lourd.

