Après s’être affrontés en Premier League pour un triste 0-0 dimanche dernier, Manchester United et Liverpool se retrouvent cette fois-ci en FA Cup, aujourd’hui. Et comme la semaine dernière, les tentatives de déstabilisation volent de part et d’autre. Cela fait d’ailleurs la Une du Daily Mirror qui reprend une déclaration d’Ole Gunnar Solskjaer qui estime que ses attaquants sont meilleurs que ceux de Liverpool. «Vos quatre joueurs terminés» désormais.

Le Norvégien insiste sur le fait que sa force de frappe a remplacé les joueurs de Klopp comme étant les tueurs à gages les plus meurtriers de la Premier League, rien que ça ! Même son de cloche sur le Daily Star qui écrit que : «les gros bonnets ce sont les Red Devils désormais». Enfin, plus sérieusement, The Times reprend sur sa Une l’idée de Pep Guardiola de réduire les championnats nationaux afin de contrer l’éventuelle création d’une Super Ligue européenne. «Ce que nous devrions faire, à mon avis, c’est rendre chaque championnat en Europe plus fort qu’il ne l’est actuellement. Cela pourrait signifier moins d’équipes. Privilégiez la qualité à la quantité», a déclaré l’Espagnol. À bon entendeur.

