Dans la tourmente et critiqué par les supporters d’Arsenal depuis plusieurs années, Stan Kroenke, le propriétaire des Gunners, songe-t-il à vendre ? Si oui, il aurait déjà un acteur intéressé : Daniel Ek, le fondateur de la plateforme musicale Spotify. Celui-ci l’a dit sur Twitter.

Le fondateur de la plateforme musicale Spotify Daniel Ek s’est positionné vendredi soir pour racheter Arsenal, en cas de revente du club de football après le fiasco du projet de Super Ligue, porté par les Londoniens et onze autres écuries européennes. « Je soutiens Arsenal depuis aussi longtemps que je puisse m’en souvenir », a assuré le Suédois sur son compte Twitter. « Si (le propriétaire actuel) Kroenke Sport Enterprises souhaitait vendre le club, je serais heureux de me mettre sur les rangs » pour un éventuel rachat, a poursuivi le milliardaire.

