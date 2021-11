Fraîchement passé sous pavillon saoudien, Newcastle comptait bien utiliser le mercato d’hiver pour effectuer quelques retouches dans l’effectif dirigé par Eddie Howe. Une enveloppe de 60 millions d’euros était même évoquée avec insistance dans les médias britanniques. Mais la Premier League ne l’entend pas de cette oreille.

En effet, suite à une réunion d’urgence, une nouvelle règle était instaurée : celle-ci interdisait les formations de sceller des accords commerciaux avec des sociétés liées à leurs propriétaires. L’objectif de cette mesure demeure limpide : limiter les inégalités financières. Une règle qui avait été votée par tous les clubs de Premier League sauf Manchester City… Cette décision impactait déjà la nouvelle direction des Magpies désireuse de boucler au plus vite des accords commerciaux susceptibles de renforcer la puissance économique du club.



Le mercato de Newcastle plombé par la Premier League ?

Une démarche qui tombait donc à l’eau au moins jusqu’au 30 novembre. Mais malheureusement pour Newcastle, le supplice ne s’achève pas en si bon chemin. Dans son édition d’hier, le Daily Mail révèle que cette interdiction a été prolongée par la Premier League au moins jusqu’au 14 décembre ! Un nouveau coup dur qui risque bien de plomber la stratégie des nouveaux actionnaires pour le mercato d’hiver. Car les futurs investissements à réaliser en janvier prochain dépendaient clairement des accords commerciaux bouclés par Amanda Staveley et ses collaborateurs.

Celle-ci avouait récemment qu’elle cherchait à conclure des contrats de sponsoring aussi vite que possible. L’actionnaire et dirigeante du club peut donc déjà oublier la possibilité de parapher des contrats avec des entreprises saoudiennes. Un levier en moins à activer qui pourrait donc impacter le mercato d’hiver des pensionnaires de Saint James’Park. Déjà complexe, la mission d’Eddie Howe pourrait devenir quasi impossible sans un mercato d’envergure…

Manchester United : Ralf Rangnick arrive

Manchester United tiendrait déjà son intérimaire jusqu’à la fin de la saison. D’après les informations du Times, l’entraîneur allemand Ralf Rangnick, actuellement responsable des sports et du développement du Lokomotiv Moscou, devrait être officialisé sur le banc des Red Devils. Les négociations entre les deux parties auraient amené à un accord valable immédiatement, sachant que la direction mancunienne ne paierait aucune compensation financière au club russe.

Néanmoins, encore en attente de son permis de travail pour exercer en Angleterre, le technicien de 63 ans ne devrait pas être présent pour les deux prochaines échéances face à Chelsea ce dimanche et Arsenal jeudi prochain. Une semaine après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, c’est un autre ancien joueur de Manchester United, Michael Carrick, qui a pris les rênes du club le week-end dernier. L’ex-milieu de terrain est d’ailleurs allé chercher la première victoire à la Ceramica face à Villarreal (0-2) en Ligue des Champions, et ce après avoir enchaîné trois matches sans victoire toutes compétitions confondues.