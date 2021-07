Avant-hier, l’Angleterre n’est pas passée loin de son rêve en finale de l’Euro 2020. Devant une bonne partie de la rencontre grâce à un but de Luke Shaw, les Three Lions sont allés finalement jusqu’aux tirs au but face à l’Italie(1-1, 3 t.a.b à 2). Une séance au cours de laquelle Marcus Rashford et Jadon Sancho, entrés spécifiquement pour cela à la fin des prolongations, se sont manqués. Et leur entraîneur Gareth Southgate a pris toute la responsabilité de cet échec. Pointé du doigt, le sélectionneur anglais a fait le point sur son avenir. Ses propos sont relayés par Skysports.

«Je ne pense pas que le moment soit venu d’y penser. Nous devons nous qualifier pour le Qatar. J’ai besoin de temps pour m’éloigner et réfléchir à l’Euro 2020. Je besoin de repos. Diriger votre pays dans ces tournois coûte cher. Je ne veux pas m’engager plus longtemps que je ne le devrais. Ce n’est pas une question financière. Je voudrais emmener l’équipe au Qatar», a-t-il expliqué. Finaliste de l’Euro, Southgate est prêt à poursuivre l’aventure avec l’Angleterre.



L’UEFA soutient les Anglais victimes de racisme

Dimanche soir, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont vécu une terrible soirée. En effet, les trois jeunes joueurs ont échoué lors de la séance de tirs au but face à l’Italie en finale de l’Euro (1-1, 3 t.a.b à 2). Ils ont ensuite été ciblés par des commentaires racistes et discriminatoires. Des propos condamnés fermement par la FA.

C’est à présent au tour de l’UEFA de les soutenir. «L’UEFA condamne fermement les abus racistes dégoûtants dirigés contre plusieurs joueurs anglais sur les réseaux sociaux après la finale de l’Euro, qui n’ont pas leur place dans le football ou la société. Nous soutenons les joueurs et l’appel de la fédération anglaise pour les sanctions les plus sévères possibles».

