Le milieu d’Everton André Gomes a fait son retour à l’entraînement, moins de trois mois après sa grave blessure lors du nul des Toffees contre Tottenham (1-1). Sévère, sa blessure avait malheureusement fait parler d’elle. Arrivé à Everton l’été dernier en provenance du FC Barcelone, André Gomes s’était blessé contre Tottenham (1-1) après un contact avec Heung-min Son. Victime d’une fracture d’une cheville, le milieu de terrain devait retrouver l’entraînement individuel cette semaine, plus vite que prévu.

« C’est une bonne nouvelle car il va bien. Son rétablissement va plus vite. J’espère qu’il sera avec nous le plus rapidement possible, car c’est un joueur fantastique », a déclaré son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse avant la rencontre face à Brighton samedi dernier. Une vidéo diffusée par Everton sur Twitter montre le Portugais à Finch Farm. André Gomes salue ses coéquipiers Michael Keane, Fabian Delph ou encore Tom Davies dans les vestiaires.

