Plus de 1.100 micro-entreprises financées par l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) ont été créées, durant le 1er trimestre 2022, tandis que plus de 3.600 prêts non rémunérés ont été accordés pour l’acquisition des matières premières, a indiqué mardi un communiqué des services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises. Le bilan d’activité du 1er trimestre de l’année 2022 de l’ANGEM indique que les services du ministre délégué ont enregistré durant cette période, la création de 1.129 micro-entreprises financées par l’agence, lit-on dans le communiqué. La valeur financière des micro-entreprises créées durant la période entre janvier et mars 2022, s’élève à plus de 300 millions de DA. S’agissant des prêts accordés pour l’acquisition des matières premières, 3.654 prêts non rémunérés ont été accordés par l’ANGEM, durant la période susmentionnée, ayant permis de créer 4.776 nouveaux postes d’emploi avec une valeur financière estimée à plus de 57 milliards de DA. Concernant les secteurs les plus financés durant la même période, les services du ministre délégué ont indiqué que le secteur des services vient en tête de liste avec un taux de 32,42%, puis le secteur de la construction avec 21,26%, des petites industries avec 20,81% et enfin du commerce avec 13,37%. Quant aux activités ayant bénéficié du prêt non rémunéré pour l’acquisition des matières premières, il y a lieu de citer les petites industries avec un taux de 28,38%, puis l’artisanat avec un taux de 23,23%, l’agriculture avec 17% et enfin l’activité des services avec un taux de 16,53%. n

Articles similaires