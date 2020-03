Alors que le coronavirus continue à se propager à travers le territoire national, touchant plusieurs wilayas et causant de plus en plus de contaminations, mais aussi de décès, les professionnels de la santé se trouvent face à une pénurie de matériels et de produits qui réduit sensiblement de leur force d’intervention face au virus.

Autrement dit, la situation qui prévaut actuellement dans les établissements sanitaires chargés du suivi du Covid-19 est loin de ressembler à celle présentée par le ministère de tutelle, affirmant régulièrement que l’Etat a mis en place tous les moyens nécessaires pour faire face à la pandémie. C’est pourquoi le Syndicat national autonome des agents médicaux anesthésistes et de réanimation de la santé publique (SNAAMARSP) est monté au créneau pour interpeller directement le ministre de la Santé à travers un tableau pas du tout reluisant de ce qui se passe réellement sur les lieux où l’ensemble des personnels de la corporation se trouvent mobilisés.

Les rapports qui parviennent à Abderrahmane Benbouzid sont «erronés » et « exagérés », juge le SNAAMARSP. Il le dit explicitement dans le communiqué qu’il lui a adressé samedi à partir de Blida, wilaya la plus touchée par la maladie.

« A la lumière des dangers que fait planer l’épidémie sur notre pays et après les déclarations du ministre, selon lesquelles l’État a offert tous les moyens pour faire face à la catastrophe, nous avons le regret, Monsieur le Ministre, de vous informer que l’essentiel des établissements sanitaires à travers le pays ne disposent même pas du minimum de moyens de prévention, comme les gants et les masques, et que toutes les informations qui vous parviennent des responsables de ces établissements sont erronées et exagérées, selon les rapports qui nous parviennent de nos bureaux locaux du syndicat », signale le syndicat. La situation est même « catastrophique », s’alarme-t-il, avant de poser la question de savoir si « le ministre est au courant que la majorité des travailleurs de la santé achètent eux-mêmes quotidiennement les bavettes et les solutions hydro-alcooliques et que leur procuration au sein de l’établissement s’assimile presque à de l’aumône ».

En dépit de cette situation alarmante, les agents médicaux anesthésistes et de réanimation de la santé publique ne manquent pas de rassurer qu’ils ne se ménageront pas pour participer à l’effort national dans la lutte contre le coronavirus. Toutefois, ils n’hésitent pas à menacer d’une

« démission collective » si le manque de moyens continue à durer, mettant leur vie en danger », justifient-ils

« Le syndicat insiste sur la mise à disposition de tous les moyens de protection et les tenues appropriées aux normes internationales, en nombre et dans les plus brefs délais pour assurer une meilleure prise en charge à nos malades. Nous refusons le laisser-aller et d’exposer nos vies au danger, quitte à démissionner collectivement », insiste et met en garde le SNAAMARSP.

Pour rappel, les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ont, eux aussi, tiré la sonnette d’alarme sur le manque de moyens matériels. Tout en appelant les différents CHU, EPH, EHS, EPSP à « adopter un train de mesures pour lutter efficacement contre l’épidémie », leur syndicat, le Snechu, a demandé aux « autorités de mettre tous les moyens nécessaires et indispensables, à savoir équipements, matériels, consommables et outils qui permettront au personnel soignant de faire face et de mener à bien cette mission ».

Outre les communiqués des syndicats du secteur, les interventions individuelles du personnel soignant, présent sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, se multiplient pour rendre compte de la réalité et alerter, voire sensibiliser les responsables concernés. Les internautes ont même eu droit aux aveux d’une femme médecin éclatant en sanglots dans sa description du « sinistre ».

Autant d’alertes et d’appels qui semblent ne pas suffire pour remettre en cause les convictions du ministre de la Santé. Pas plus tard qu’hier, sur les ondes de la Radio nationale, Benbouzid soutenait encore qu’il n’y avait pas de pénurie de produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux.<

Articles similaires