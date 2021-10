Madame Siham Derardja a été installée, hier, dans ses nouvelles fonctions de Présidente-directrice générale (P-DG) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep) en remplacement de Adel Kansous.

La cérémonie d’installation a été présidée par le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, en présence des membres du Conseil d’administration de l’Anep. Après avoir félicité la nouvelle responsable de l’Anep, M. Belhimer a indiqué que cette nomination, qui intervient après celles d’autres entreprises du secteur, «répond à des critères de compétences, d’intégrité et d’attachement aux valeurs de l’Etat de droit et de l’équité qui doivent régir le secteur de la publicité». Le ministre a relevé que «le secteur a impérativement besoin d’un nouveau paradigme qui organise la publicité, à savoir l’usage de la commande publique dans le secteur», soulignant «la nécessité d’orienter la ressource publique vers les supports et les leviers qui permettent au message d’arriver là où il doit arriver». En outre, il a recommandé «d’inverser le paradigme afin d’accompagner la transition de la presse quotidienne papier vers la presse électronique et numérique», car, a-t-il dit, «nous sommes à l’heure de la cybernétique et il faut gagner cette guerre». De son côté, la nouvelle responsable de l’Anep s’est engagée à «aller vers l’excellence dans la gestion» et de «donner un nouveau souffle à l’entreprise».

Diplômée de l’Institut d’économie douanière et fiscale, Mme Derardja a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment en tant que cadre à l’Inspection générale des finances et inspectrice générale du Fonds national de l’Habitat. Elle a, également, occupé les postes de directrice administrative et financière de l’Autorité gouvernementale de certification électronique, et directrice de la gestion et de l’audit à l’Anep.

