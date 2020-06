Dans un live Instagram réalisé avec l’influenceur Sabri, Nicolas Anelka s’est prononcé quant à l’avenir d’Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Selon l’ancien joyau du Camp des Loges, Paris ferait une «grosse erreur» à laisser partir l’Uruguayen.

Pas sûr qu’Edinson Cavani entende ces mots depuis son Uruguay natale. Mais ils risquent d’arriver aux oreilles de Leonardo. Car la parole de Nicolas Anelka est rare et symbolise sans doute l’état d’esprit de nombreux supporters parisiens à l’égard d’Edinson Cavani. Dans un live Instagram avec l’influenceur Sabri, l’enfant terrible du foot français a pris position pour que l’Uruguayen poursuive avec le PSG : «Laisser partir Cavani serait une très grosse erreur», annonce-t-il d’emblée.

Alors que le meilleur buteur de l’histoire du club est en fin de contrat, sans proposition concrète du PSG entre les mains, Anelka estime qu’il peut encore beaucoup apporter aux champions de France : «Ça reste un 9 comme il n’y en a plus. Il a beaucoup de déchets, mais il fait des appels de fou et il marque. Il va te servir quoi qu’il arrive».

« A Paris, t’as besoin de concurrence, a-t-il poursuivi. C’est un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent vu qu’il partira forcément dans un grand club. Et quand il jouera contre le PSG, il va marquer à coup sûr. Et c’est là qu’ils vont avoir de grands regrets ».

