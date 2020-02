La ville de Kherrata, dans la wilaya de Béjaïa, a vibré hier avec les activités commémorant le premier anniversaire du Hirak. Des milliers de personnes venues des quatre coins du pays ont marché dans les rues de la ville historique pour célébrer le premier anniversaire de la marche historique contre le 5e mandat organisée par les habitants de cette localité montagneuse.

La marche qui a fait le tour de la ville est marquée par la présence de plusieurs personnalités connues sur la scène politique nationale. Il s’agit essentiellement du moudjahid Lakhadar Bouregaâ, d’Ali Laskri, de l’activiste Samir Belarbi, de l’ex-détenue du hirak Samira Messouci, du père du détenu Karim Tabbou et autres.

Des slogans hostiles au pouvoir et demandant satisfaction, sans condition, de toutes les revendications du Hirak ont été scandés tout au long de la marche.

Des revendications qui tournent autour du départ de tout le système. Des portraits de Karim Tabbou, de Brahim Lalami ainsi que celui de Foudil Boumala étaient visibles dans la marche. Idem pour le drapeau national et l’emblème amazigh. Après plus de deux heures de marche, les manifestants se sont dispersés dans le calme tout en se donnant rendez-vous vendredi prochain. Les organisateurs de la marche ont réussi à éviter tout incident.

Une stèle commémorative du Hirak a été également inaugurée à cette occasion au centre-ville de Kherrata, qui a marqué sa contribution à tous les rendez-vous historiques vécus par l’Algérie depuis la révolte de Cheikh El Haddad en 1870 à ce jour.

A la veille de la marche, des habitants de Kherrata ont ouvert les portes de leurs maisons pour accueillir les personnes venues des autres wilayas pour participer à la marche. Des repas chauds, des bouteilles d’eau ainsi que des couvertures ont été aussi distribués aux personnes qui avaient l’intention de dormir dans leurs véhicules.

Les services de sécurité se sont faits discrets. Aucun barrage, aucune présence en uniforme, aucun renfort visible.

