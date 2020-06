Amnesty International prend part au débat sur l’avant-projet de révision de la Constitution algérienne. Jeudi, 24 juin, l’ONG de défense des droits humains a ainsi publié une synthèse de ses positions sur la mouture du comité d’experts, présidé par le professeur Ahmed Laraba. Ce document contient également des recommandations en ce qui concerne la magistrature, la Cour constitutionnelle, le droit à l’activité associative et aux libertés d’expression et de pression, ainsi que d’autres points relatifs aux droits fondamentaux.

Au chapitre de la justice, Amnesty observe des avancées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais qui sont vite restreintes par les prérogatives accordées au pouvoir politique et à celui du chef de l’Etat. Les articles 169 et 170, qui disposent que «la justice est indépendante» et que les «juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles», protègent «insuffisamment» le mandat des juges «en violation des normes internationales, telles que les Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature et les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique».

Dans une note positive sur l’avant-projet, qui «interdit de révoquer ou de muter un juge sans son accord – une nouvelle protection qui n’existait pas dans la Constitution de 2016», l’ONG s’inquiète, cependant, du fait qu’il «prévoit aussi la possibilité de sanctions disciplinaires sur décision du Conseil supérieur de la magistrature». Parce que «le texte précise que de telles mesures doivent être prises conformément aux garanties fixées par la loi», cette formulation «pourrait être utilisée de manière abusive par les pouvoirs exécutif et législatif pour affaiblir l’essence de cette protection».

Ainsi, Amnesty recommande de «préciser clairement dans l’article 178 de l’avant-projet qu’un juge ne pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires qu’en cas de faute grave, constatée par le Conseil supérieur de la magistrature et dans le respect des garanties d’une procédure régulière». Pour le Conseil supérieur de la magistrature, Amnesty International recommande dans son commentaire de l’article 187 que «le président de la République ne soit pas membre du Conseil supérieur de la magistrature» au risque d’une mainmise du pouvoir politique sur celui de la justice. Si elle estime que «le fait que 15 des membres (sur 27) soient élus par leurs pairs est positif» et «conforme à plusieurs instruments internationaux qui recommandent une proportion importante, voire une majorité, de magistrats élus par leurs pairs dans ce type d’organismes», elle prévient aussi que l’avant-projet maintient sur le Conseil une «représentation inconsidérée du pouvoir exécutif». Celui-ci «est toujours présidé par le Président de la République, comme c’est le cas du Conseil actuel créé par la Loi organique n° 04-12 du 6 septembre 2004», explique l’ONG qui souligne également que «les hauts-responsables judiciaires qui figurent dans la composition du Conseil seront eux-mêmes nommés par le président».

Des dispositions positives mais…

La même remarque est faite en ce qui concerne le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature de nommer les juges et de décider du déroulement de leur carrière. A ce sujet, Amnesty fait observer que l’avant-projet «accorde aussi au président de la République l’importante prérogative de pourvoir aux fonctions judiciaires spécifiques […] sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature».

«Selon la Loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, les fonctions judiciaires spécifiques comprennent un certain nombre de postes importants, tels que ceux de président de la Cour suprême, président du Conseil d’Etat, Procureur général près la Cour suprême, Président de Cour et Procureur général près la Cour». Cela implique que «l’exécutif conserve des pouvoirs importants sur des fonctions judiciaires clés et pourrait donc influencer la justice», avertit l’ONG.

Amnesty salue l’idée de création d’une cour constitutionnelle, pour remplacer l’actuel Conseil constitutionnel. Il s’agit d’une «disposition positive, car elle permet aux citoyen(ne)s de contester indirectement la constitutionnalité des lois qui restreignent les droits et les libertés», affirme-t-elle. Néanmoins, elle recommande que son président «soit élu à la majorité de ses membres plutôt que nommé par le président de la République». Autrement, juge l’ONG, la future cour restera «fortement contrôlée par l’Exécutif, puisque le chef de l’Etat désignera son président et un tiers de ses 12 membres». L’avant-projet, poursuit l’organisation non gouvernementale, «ne précise pas si la décision de la Cour à propos d’une loi entraînera la nullité de celle-ci dans l’ordre juridique ou n’aura qu’un effet suspensif dans le litige en question uniquement». Pour cette raison, elle recommande que cette disposition soit renforcée par une stipulation précisant que «toute décision d’inconstitutionnalité prononcée par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un litige entraînera la nullité de la disposition en question dans l’ordre juridique». Au cas où le chef de l’Etat pourrait «en cas de nécessité impérieuse» dans l’obligation de décréter l’état d’urgence, l’ONG appelle à ce que l’avant-projet de révision constitutionnelle «précise que les droits et les libertés doivent être respectés en toutes circonstances, et que toute restriction doit être conforme aux exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) sur l’état d’urgence telles que définies à son article 14 et dans l’Observation générale n° 29». Il doit mentionner «l’existence de droits auxquels il est impossible de déroger», préconise Amnesty.

Dans la mouture du comité d’experts, il est écrit que l’état d’urgence est prévu pour une durée de 30 jours, après avoir consulté les deux chambres du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle et le chef du gouvernement (article 112). Le président peut aussi décréter l’«état d’exception» pour 60 jours «lorsque le pays est menacé d’un péril dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale» (article 114). n