Par Lyes Sakhi

Il s’agit de Mohamed Tadjadit, Malik Riahi, Noureddine Khimoud, Souheib Debbaghi et Ahmed Tarek Debbaghi. La première audience de leur procès s’est ouverte hier et ils doivent répondre des accusations de «publication de fausses informations», «atteinte à la vie privée d’un enfant par la publication d’une photographie susceptible de nuire à ce dernier» et «diffamation d’institutions publiques et du système judiciaire». Ils doivent également répondre des accusations d’insulte à un fonctionnaire, de diffamation du système judiciaire, de «publication de fausses informations», de «corruption d’un mineur», d’incitation d’un mineur à la débauche au titre des articles 144, 146, 196 bis, 326 et 342 du Code pénal, et d’«atteinte à la vie privée d’un enfant par la publication d’une photographie susceptible de nuire à ce dernier» et d’«exploitation d’un enfant à travers un moyen de communication à des fins contraires aux bonnes mœurs», au titre des articles 140 et 141 de la loi sur la protection des mineurs. Ils sont aussi accusés de possession de stupéfiants au titre de la loi 04-18 de 2004 relative aux stupéfiants.

En détention préventive depuis près d’un an, l’arrestation des prévenus, rappelle Amnesty International, est intervenue après que Mohamed Tadjadit et Souheib Debbaghi ont publié une vidéo sur Facebook en avril 2021, dans laquelle on peut voir un adolescent de 15 ans, S. C., sangloter de manière incontrôlable et affirmer qu’il a été agressé sexuellement par des policiers. «Les accusations portées contre ces cinq hommes sont liées à l’exercice de leur liberté d’expression, au motif qu’ils ont relayé le témoignage d’un mineur. Les autorités algériennes doivent abandonner toutes les charges, libérer les cinq militants et respecter leurs obligations découlant du droit international afin de protéger les victimes et les témoins de torture et de mauvais traitements contre des représailles», a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International.

