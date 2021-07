Amine KHERBI présentera son dernier ouvrage « Sur le toit du monde-Chroniques américaines-« , samedi 10 juillet 2021 à partir de 14h à la Librairie Point Virgule. Diplomate de carrière, l’auteur a été ministre délégué aux Affaires étrangères, conseiller auprès de la Présidence de la République et ambassadeur dans différents pays, Brésil, Espagne,Indonésie, Autriche et auprès d’organisations internationales à Vienne, en Chine et aux Etats Unis d’Amérique.

L’ouvrage est un récapitulatif des écrits et notes de l’auteur qui était ambassadeur aux Etats-Unis de 2005 à 2008, sous la présidence de Georges Bush. Il s’est attelé, dès son arrivée, à tenir une sorte de journal dans lequel il transcrivait toutes ses observations sur le fonctionnement de cet État, de ses institutions, mais aussi de ses citoyens. Sa conclusion est nette et claire. Pour lui, «si les USA sont une grande démocratie, cela s’explique par des institutions fortes conçues, depuis la naissance de ce pays qui ont fonctionné de manière durable et un engagement citoyen».