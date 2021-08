La finale de l’Unbeatables Cup, un tournoi amical, a tourné au vinaigre pour l’AS Rome. Les Giallorossi se sont inclinés 5-2, et ont terminé le match à 8 contre 11 après trois expulsions. Le nouvel entraîneur de la Louve, José Mourinho, a lui aussi reçu un carton rouge pour contestation.

La Roma a vu jaune… et rouge. Les Giallorossi se sont inclinés 5-2 face au Betis ce samedi soir, lors de l’Unbeatables Cup, un tournoi amical de présaison. Le scénario a été à l’image du score : cauchemardesque. La Louve a terminé la rencontre à 8 contre 11 après trois expulsions, et son entraîneur José Mourinho, exclu pour contestation, a lui aussi rejoint prématurément les vestiaires.

Menée 2-1 à la pause, après un but de Nabil Fekir notamment, la Roma est parvenue à égaliser en début de seconde période. C’est là que tout a mal tourné. Le Betis a repris l’avantage sur un but entaché d’une main, qui a provoqué la colère des joueurs italiens. Lorenzo Pellegrini a d’abord reçu un second avertissement pour protestation après avoir applaudi ironiquement la décision (58e). Puis l’arbitre s’est dirigé vers José Mourinho, entré sur le terrain pour contester lui aussi la décision… avant de lui infliger un carton rouge direct.

Cinq minutes plus tard à peine, Gianluca Mancini, buteur en première période, a lui aussi été exclu à la suite d’un deuxième carton jaune. Rick Karsdorp, en fin de match (79e), a connu le même sort après une faute sur Joaquin. Le Betis, en large supériorité numérique, a inscrit deux buts pour confirmer son succès. Voilà un match amical qui ne devrait pas vraiment aider l’AS Rome dans sa préparation à la nouvelle saison de Serie A, qui débute le 22 août contre la Fiorentina.

