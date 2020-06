Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse dans la matinée d’hier, galvanisés par les perspectives de reprise de l’économie mondiale et d’une prolongation des coupes de production par les membres de l’OPEP+.

Après avoir franchi la barre des 40 dollars le baril en matinée, une première depuis le 6 mars dernier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 39,23 dollars à Londres, vers 15H00 GMT, en baisse de 0,86% par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet perdait de son côté 0,24%, à 36,72 dollars. La veille, les deux références avaient terminé en hausse de plus de 3%. Certes, cette reprise des prix du pétrole offre un répit de courte durée aux finances publiques, mises à mal par la chute des cours amorcée depuis le début de l’année ainsi que la propagation de l’épidémie du coronavirus, mais ce niveau de prix est loin de garantir un retour à l’équilibre budgétaire, encore moins à enrayer le double déficit de la balance des paiements et du budget. Ces deux déficits s’affichent en forte hausse cette année suite à la rechute des cours du brut sur le marché mondial et à la récession sévère que connait l’économie du pays et qui entraine une baisse des recettes fiscales et la hausse des dépenses. La hausse à 40 dollars le baril du Brent devrait se traduire par une légère baisse du déficit de la balance des paiements. Calculé dans la loi de finances complémentaire sur la base d’un prix de marché de 35 dollars le baril, d’une prévision de recettes de 17,7 milliards de dollars et d’une facture d’importation de 33,5 milliards de dollars, sans compter les autres postes, le déficit de la balance des paiements devrait atteindre -18,8 milliards de dollars cette année, contre un déficit de -8,5 milliards de dollars prévu dans la loi de finances 2020. Bien évidemment, la hausse du déficit du solde global de la balance des paiements accélérera la fonte des réserves de change, un des indicateurs-clé de la solvabilité du pays. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’Algérie, la baisse importante des recettes d’exportation cette année, soit de -51% par rapport à 2019, entraînera un creusement du déficit commercial qui s’élèvera à 18,2 % du PIB et une détérioration du déficit du compte courant qui atteindra le niveau record de 18,8 % du PIB en 2020, malgré les mesures prises pour limiter les importations et circonscrire les effets de la faible demande intérieure. «Sans l’adoption de nouvelles mesures, les réserves seraient ramenées à 24,2 milliards de dollars, soit environ 6,1 mois d’importations à fin 2020», avait anticipé l’institution de Bretton Woods, dans son rapport d’avril. Cette prévision de contraction des réserves de change a été établie sur la base d’un baril de pétrole à 30 dollars en moyenne durant 2020. Avec cette hausse à 40 dollars les prix du Brent, il est clair que le spectre d’un amenuisement dès 2021 des réserves de change s’éloigne un petit peu, mais il ne s’agit que d’un répit de courte durée, tant il est vrai qu’avec le niveau actuel des prix, le stock en devises ne sera pas alimenté, alors que la facture d’importation ne baissera pas au-dessous de 30 milliards de dollars par an. L’approvisionnement des familles et de l’économie en dépend. C’est dire que toute l’économie du pays dépend de la rentabilité du baril de Brent sur le marché mondial. Les déficits en sont liés également, celui de la balance des paiements en particulier. La question qui se pose est celle de savoir si la remontée des cours du brut est conjoncturelle ou bien le mouvement haussier est durable, en relation directe avec la reprise de l’économie mondiale et les coupes dans la production entamées depuis le 1er mai par les pays de l’Opep+. Faute d’une économie diversifiée, l’Algérie, à l’instar d’autres petits producteurs de l’Opep, dont le Nigeria, l’Equateur, la Libye… espère que cette reprise soit durable afin de réduire l’ampleur des déficits et envisager des pistes de sortie de crise de moyen terme.