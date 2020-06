La mouture finale de la nouvelle Constitution sera fin prête avant le 30 juin en cours, a affirmé Mohamed Laâgab, chargé de mission à la présidence de la République. Il a fait état d’un total de mille réponses et propositions qui ont été reçues des partis politiques, d’associations, de personnalités nationales, universitaires qui ont été destinataires de la mouture rédigée par le comité d’experts qu’il a mené. Soulignant que la présidence de la République avait envoyé 1 500 copies du projet aux différents acteurs politiques, sociaux, économiques et associatifs nationaux, Mohamed Laagab a expliqué que les services concernés de la présidence vont continuer à recevoir les propositions «jusqu’au 20 juin avant qu’elle ne soient remises au Comité des experts pour y être agencées».

S’agissant de l’échéance de débat de la mouture de la loi fondamentale au niveau du Parlement, M. Laagab n’a pas livré de nouveaux indicateurs à ce propos. Il a répondu, cependant, aux différentes critiques émises depuis que la mouture a été rendue publique notamment sur le fait que le texte ne définit par la nature du pouvoir en Algérie, cette critique a été formulée notamment par deux formations politiques d’obédience islamiste, à savoir le MSP et le FJD.

«Toutes les Constitutions du monde ne soulignent pas expressément la nature du régime et est déclinée à travers des articles», a réagi M. Laâgab, pour qui «la nouvelle Constitution propose un pouvoir semi-présidentiel après la réduction des prérogatives du Président de la République».

Pour sa part, M. Laraba qui s’est exprimé hier sur les ondes de la Radio nationale a déclaré que son comité a tenté de «prendre en compte la réalité des revendications du mouvement populaire, pour asseoir un meilleur équilibre entre les pouvoirs, ainsi qu’un renforcement considérable de la partie consacrée aux droits de l’homme». Il a expliqué, à cette occasion, qu’en terme de forme, sur les 240 articles de la Constitution, 148 ont été amendés et rectifiés pour être soumis à propositions et évaluations et ce après une analyse critique de ce «qui n’a pas marché dans les précédentes».

Le constitutionnaliste a évoqué également l’amendement qui a fait couler beaucoup d’encre énonçant la possibilité pour l’Algérie de faire intervenir ses forces armées sur un théâtre d’hostilités à l’étranger. Pour M. Laraba, l’envoi de troupes de l’ANP en dehors des frontières nationales ne remet nullement en cause la doctrine de non-ingérence de l’Algérie en la matière. «Le fait que l’Algérie puisse participer à ces opérations, si l’article 31 est maintenu, ne signifie pas qu’elle a rompu avec son principe fondamental de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats», a-t-il soutenu. Il a relevé dans ce sens que «la disposition en question (art. 31) vise à donner la possibilité pour le président de la République d’envoyer des troupes dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies (Casques bleus) et uniquement dans ce cadre», ajoutant qu’il faut «distinguer entre les opérations de maintien de la paix et de ce qui est appelé les interventions militaires».

A la question relative aux prérogatives du président de la République en matière de gestion des affaires de l’Etat dans la mouture proposée, M. Laraba a indiqué que «le président de la République a un statut particulier en sa qualité d’élu de la Nation, ce qui lui donne une légitimité».

L’intervenant a estimé que des «avancées considérables ont été réalisées par rapport aux précédentes Constitutions», précisant que ce texte «s’inscrit dans le cadre de la feuille de route tracée dans le cadre d’un projet de révision».

