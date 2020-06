Le changement que suggère le projet de révision constitutionnelle pour la doctrine de l’ANP a les faveurs de son haut-commandement. Une attitude qui, en raison du poids de l’institution militaire dans notre pays, devrait agir comme un facteur d’influence sur le débat à venir en ce qui concerne le rôle opérationnel de l’Armée algérienne à l’extérieur des frontières du territoire national.

Dans sa déclaration sur ce sujet, le chef d’état-major de l’ANP par intérim a indiqué, mardi dernier, que l’institution militaire a hautement valorisé le contenu de cette mouture «tant en ce qui concerne la possibilité d’intervention de l’ANP en dehors des frontières nationales, que de l’équilibre des pouvoirs, des libertés individuelles et des droits de l’Homme». Il a exprimé une position d’accord sur le principe de voir nos forces armées se projeter hors du sol national et émis une position qui ne manquera pas d’être entendue par les acteurs du champ politique et de l’opinion interne, en général. En somme, si les militaires, les premiers à être concernés par ce scénario d’opérations extérieures, sont d’accord, il n’y aura forcément pas de rejet majeur ni déterminant de la part des autres Algériens. D’autant que l’argument avancé aujourd’hui par le juriste Ahmed Laraba, qui a chapeauté le groupe d’experts qui a rédigé la mouture de la révision constitutionnelle, est que ce changement dans la doctrine de l’ANP ne vise qu’une chose, la «constitutionnalisation de la participation de l’Algérie dans les opérations de paix sous l’égide des Nations unies». Et la «constitutionnalisation de la participation de l’Algérie dans le rétablissement de la paix dans la région dans le cadre des accords bilatéraux avec les Etats concernés».

Dans une toute récente déclaration à la Radio nationale, le juriste et constitutionnaliste a insisté sur le fait que la future projection extérieure de l’Armée algérienne ne doit être prise que dans le sens compris par la politique étrangère du pays, faire de l’Algérie un «exportateur de paix» à travers le monde. Une explication sans doute acceptable quand on connaît la culture de nos chefs militaires – ne pas se mêler des affaires des autres sauf à contribuer discrètement à les régler.

Mais qui devrait s’ajouter, pour ceux qui dans nos milieux politiques discuteront ce changement de doctrine, au fait que les bouleversements géopolitiques inquiétants dans notre région et sous-région rend l’Armée nationale dans l’obligation de réfléchir à des scénarios et dispositifs lui permettant d’intervenir hors de nos frontières, pour répondre à des impératifs de sécurité nouveaux. n

