Par Nadir Kadi

Le programme de dépollution et d’aménagement de oued El Harrach a fait l’objet, hier, d’une «journée d’étude» organisée au profit des unités de production et usines, implantées tout au long de l’oued. La rencontre, marquée par les prises de paroles du ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar et de la ministre de l’Environnement, Mme Samia Moualfi, a laissé apparaître que le projet est aujourd’hui à un stade relativement avancé. Il reste toutefois tributaire du retraitement et du niveau des rejets des eaux usées issues des processus industriels.

Le ministre de l’Industrie appelant en ce sens les responsables des usines concernées à mettre en place des «systèmes de prétraitement» interne de leurs déchets. En effet, le ministrea fait savoir hier que son secteur a effectué une opération de recensement des entreprises économiques qui activent sur les rives de l’oued. Le nombre des installations est en ce sens estimé à 533 structures, parmi elles 24 entreprises productrices relevant du secteur de l’industrie «dont 2 entreprises ont entamé l’opération d’installation des dispositifs de prétraitement», selon l’APS. Ainsi, il est précisé que l’ensemble des entreprises industrielles doivent assumer leur responsabilité en matière de protection de l’environnement, et notamment un nombre non précisé «d’entreprises contrevenantes» mises en demeure à la suite des sorties sur le terrain dans le cadre du travail des commissions exécutoires placées sous l’autorité des walis.

Et dans cette logique, le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar appelle les responsables des usines polluantes à réaliser des unités de traitement individuelles ou collectives : «Les entreprises industrielles dépourvues de moyens financiers pour la réalisation de stations de traitement sont appelées à fédérer leurs moyens avec les autres entreprises pour la réalisation d’une station commune.» Le ministre estimant en effet, selon un document vidéo sur le sujet publié par l’APS, que le coût des opérations de dépollution «doit être pris en charge par les opérateurs industriels» d’autant que la législation en la matière permet également le déblocage de fonds d’aide. «Il faut rappeler que le programme environnemental dédié aux entreprises commerciales en vigueur depuis plus de 20 ans offre un financement de l’état de près de 80% (…) C’est-à-dire que pour ce type d’opération (selon la norme ISO-14001) le ministère de l’Industrie peut accorder un accompagnement de plus de 80%».

Quant à la ministre de l’Environnement, Mme Samia Moualfi, elle précisait hier que la dépollution et l’aménagement de oued El Harrach demeure une «priorité nationale». Ajoutant toutefois, selon le même document de l’APS, que l’avancement du projet nécessite que les unités de production polluantes soient équipées en système de retraitement : «Cela est le critère indispensable avant l’achèvement de la liaison avec la station de Baraki.». Par ailleurs, le même responsable a ajouté que le programme de dépollution et d’aménagement visait, à terme, à redonner sa vocation d’origine au site de oued El Harrach : «L’Etat a lancé des projets, dont la préparation d’études et la mise en place de plusieurs aménagements hydrauliques et récréatifs visant à redonner un statut à oued El Harrach pour en faire l’un des pôles attractifs de la capitale».

