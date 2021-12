Le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) a appelé les syndicats du secteur de l’Education à s’unir et se mobiliser afin de faire valoir leurs revendications, notamment celle liée à l’amélioration du pouvoir d’achat. Le CLA appelle, en effet, les syndicats à discuter d’une d’action et d’une date communes afin de satisfaire leurs doléances.

Rien ne semble contenir la grogne des syndicats qui mettent en garde quant à la situation qui prévaut dans le secteur. Face au malaise accentué par la chute du pouvoir d’achat, le CLA lance un appel aux syndicats de l’Education en les exhortant à se mettre d’accord pour des actions communes afin d’arracher leurs droits.

Dans un communiqué rendu public, le syndicat enseignant exprime le ras-le-bol des travailleurs du secteur quant à la non-prise en charge de leurs revendications. Pour ce syndicat, les revendications du personnel devraient être « concrétisées » afin d’apaiser la colère des travailleurs et garantir la stabilité au secteur.

Le CLA dénonce « la fuite en avant du ministère » à qui il demande de « respecter ses engagements », notamment en ce qui concerne le statut particulier, l’exercice syndical, la réforme de l’enseignement secondaire et le baccalauréat dans le Sud. Le syndicat s’indigne également du « mutisme » du gouvernement qui ne matérialise pas ses engagements. « Face au contexte actuel marqué par la persistance de la crise sanitaire et le mutisme du gouvernement qui ne concrétise pas ses engagements, afin de mettre un terme à la détérioration du pouvoir d’achat », le CLA rappelle aux syndicats du secteur que l’amélioration du pouvoir d’achat est une « revendication primordiale et commune à tous les syndicats » en raison de la situation sociale et la détérioration du pouvoir d’achat. « L’unité syndicale est la solution la plus fiable pour l’amélioration du pouvoir d’achat, qui est une revendication commune aux travailleurs de la Fonction publique », écrit le CLA dans un communiqué sanctionnant une réunion de son conseil national mardi dernier.

Il appelle ainsi les syndicats du secteur de l’éducation d’avancer d’une seule voix et de s’unir dans le cadre de la Confédération des syndicats algérien (CSA) ou dans le cadre de l’Intersyndicale de l’Education pour « discuter d’une unité d’action et d’une date commune afin d’arracher nos droits, revendiquer de meilleures conditions de travail et assurer une vie digne aux enseignants », ajoute la même source. Pour le CLA, déclencher des « actions peut amener à la satisfaction de nos revendications ».

M. L.

