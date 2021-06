Dans un communiqué rendu public ce mercredi, l’ambassade de France en Algérie annonce que « les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts » à compter d’aujourd’hui, 09 juin, « selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs.«

La même source a précisé que « les voyageurs en provenance d’Algérie (classée en zone orange), vaccinés avec un vaccin homologué par l’Agence européenne du médicament, peuvent entrer en France sous réserve de présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant l’embarquement« . Avant d’ajouter que « les voyageurs en provenance d’Algérie non vaccinés, ou vaccinés avec un vaccin non homologué par l’Agence européenne du médicament, ne sont autorisés à entrer en France que s’ils justifient d’un motif impérieux, présentent un test PCR négatif de moins de 72h avant l’embarquement, se soumettent à un test antigénique à leur arrivée et à un isolement de 7 jours« . Le communiqué de l’ambassade de France en Algérie précisera que « la preuve de vaccination n’est valable qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un schéma vaccinal complet. Le dispositif annoncé de reprise de l’activité visa est maintenu« .