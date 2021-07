L’Ambassade d’Algérie à Paris (France) a affirmé, mardi dans un communiqué, que l’accès au territoire national n’est soumis à aucune autorisation préalable, rappelant que la réservation et l’achat de billets relèveront uniquement des services commerciaux de la compagnie aérienne nationale Air-Algérie. « Il est porté à la connaissance des ressortissants algériens que, suite à la réouverture partielle des frontières et la reprise, depuis le 01 juin 2021, des vols commerciaux, l’accès au territoire national n’est soumis à aucune autorisation préalable », a indiqué le communiqué. Aussi, l’opération de rapatriement ayant pris fin le 28 février 2021, l’Ambassade et les Représentations Consulaires en France « ne sont plus en charge de la gestion des opérations de voyages transfrontaliers », souligne le communiqué. Désormais, explique la même source, « la réservation et l’achat de billets, ainsi que les frais de confinement relèveront uniquement des services commerciaux de la compagnie nationale (Air-Algérie) ou des autres compagnies aériennes étrangères, lorsque des vols commerciaux, à destination de notre pays, leur sont programmés ». S’agissant des demandes de dispense de paiement de frais de confinement pour les catégories d’étudiants et des personnes âgées à faible revenu, les Postes Consulaires en France « continueront à assurer les opérations de vérification de l’éligibilité de nos concitoyens à prétendre à cette mesure décidée par le Président de la République », assure le document. « Il demeure entendu que cette opération ne signifie aucunement une réservation auprès de la compagnie Air Algérie », précise l’ambassade.

