Par NAZIM BRAHIMI

La place de l’Algérie sur l’échiquier gazier international tend à se renforcer davantage comme l’attestent les visites successives de responsables de pays européens en quête manifestement de garantir, sinon d’augmenter, leurs approvisionnements en gaz.

Pour l’Italie, la France et d’autres pays du Vieux continent, le gaz algérien présente dans les circonstances actuelles l’alternative au gaz russe qui ne leur parvient plus, ou peu, conséquemment à la guerre que se livrent les pays de l’Occident et la Russie, et qui a pour champ l’Ukraine, mais avec de lourdes implications sur le marché gazier international.

Preuve en est, les discussions engagées entre le groupe Sonatrach et le français Engie et qui ont porté sur des contrats de moyen et long termes, selon la directrice générale adjointe du groupe français, laquelle a ajouté que les discussions «ne concernent pas l’hiver prochain». Un message d’assurance qui n’a pas été conforté par la Première ministre qui a appelé les entreprises françaises à réduire leur consommation d’énergie face aux risques de pénurie de gaz cet hiver dans le contexte du conflit ukrainien et des risques de rupture des approvisionnements en gaz russe.

Bien que le président français Emmanuel Macron a soutenu que la question du gaz n’était pas centrale dans son voyage en Algérie du 25 au 27 août, considérant que l’Algérie fournissant à peine 8% des importations françaises de gaz qui elles-mêmes ne représentent que 20% du mix énergétique du pays, il ne fait point de doute que Paris va compter sur un plus d’approvisionnement du gaz algérien.

D’autant plus que les nouvelles émanant de Moscou ne sont point rassurantes pour Paris dans la mesure où le géant russe, Gazprom, annonce, depuis hier, des réductions de ses livraisons à destination de la France.

Gazprom a en effet informé son partenaire français, Engie, de réductions supplémentaires et immédiates de ses livraisons de gaz auprès de lui «en raison d’un désaccord entre les parties sur l’application des contrats».

En tout état de cause, le contexte de crise énergétique généré par la guerre en Ukraine fait du gaz algérien une convoitise des pays du Vieux continent qui appréhendent l’hiver en cas de tarissement du gaz russe dans les prochaines semaines.

Ce qui ne fait que renforcer la place de l’Algérie sur l’échiquier gazier international manifestement traversé par de lourds bouleversements.

