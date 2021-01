Disparu depuis samedi sur une montagne du nord-est du Pakistan, un alpiniste russo-américain a été retrouvé mort. Le corps d’Alex Goldfarb a été repéré par un hélicoptère de secours sur le Pastore Peak (6 209 m), dans le massif du Karakoram, où il «semble avoir chuté», a indiqué mardi un porte-parole de l’expédition, Laszlo Pinter, dans un communiqué.

Alex Goldfarb participait avec le Hongrois Zoltan Szlanko à une expédition en vue d’escalader cet hiver le Broad Peak (8 047 m), l’un des 14 sommets de plus de 8 000 m de la planète. Pour s’acclimater, les deux hommes ont commencé samedi l’ascension du Pastore Peak, un petit sommet voisin qui n’a jamais été gravi en hiver.

Jugeant finalement les conditions trop dangereuses, Zoltan Szlanko a préféré faire demi-tour, mais sans pouvoir convaincre son compagnon de faire de même, selon le porte-parole. Alex Goldfarb n’a ensuite plus contacté son équipier, comme il aurait dû le faire. Goldfarb était médecin et conférencier à l’Université de Harvard, dans le Massachusetts. Il s’était dernièrement porté volontaire pour soigner les patients du Covid.

Il est le deuxième alpiniste tué en quelques jours dans le Karakoram. Samedi, l’Espagnol Sergi Mingote n’avait pas survécu à une chute sur les pentes du K2 (8 611 m), le deuxième plus haut sommet de la planète, situé à une dizaine de kilomètres du Broad Peak. L’hiver est particulièrement rude dans le Karakoram, plus que dans l’Himalaya. Surnommé la «montagne sauvage», le K2 est ainsi soumis en hiver à des vents pouvant atteindre les 200 km/h et des températures pouvant descendre jusqu’à -60°.

Articles similaires