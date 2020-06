Alp Topcuoglu, membre du Conseil d’administration de Tosyali Algérie, à l’issue d’une visite guidée hier du complexe sidérurgique de Bethioua, à Oran, a indiqué dans un point de presse que son entreprise compte exporter, en 2021, pour l’équivalent de

200 millions de dollars de produits sidérurgiques, à savoir du rond à béton et de tubes pour le secteur de l’hydraulique ou pour pipes destinés au secteur pétrolier, contre

100 millions de dollars prévu en 2020 et 95 millions de dollars réalisé en 2019.

Ces exportations en croissance ont été rendues possible grâce à la réalisation entre 2013 et 2019 de deux aciéries, quatre laminoirs dont un pour fil machine et d’une unité de tubes spirales l’année dernière. Tosyali Algérie exporte des produits sidérurgiques essentiellement vers les Etats-Unis, le Canada, le Porto Rico, le Royaume-Uni et la Belgique. Le complexe sidérurgique de Bethioua qui compte toutes ces unités a une capacité de production de 3,7 millions de tonnes d’acier liquide : 3 millions de tonnes de rond à béton/an,

700 000 tonnes/an de fil machine et 250 000 tonnes/an de tubes spirales. Ces installations industrielles sont détenues par Tosyali Algérie. Alp Topcuoglu a ajouté que ce complexe sidérurgique est le plus grand en Afrique. C’est le plus important investissement du holding turc Tosyali à l’étranger. Il a indiqué que Tosyali a injecté 1,9 milliard de dollars dans la réalisation de ce complexe sidérurgique jusqu’ici. Elle compte investir dans un projet de production d’aciers plats situé au sein du site de Bethioua. Les travaux seront lancés en 2021 pour des délais de délais de réalisation de 24 à 30 mois. La production est destinée à l’industrie automobile nationale, les filières électroménager-électroniques et mécaniques. Ce complexe emploie 4 000 travailleurs dont 82% sont des Algériens. Il a permis de réduire de façon significative les importations algériennes de produits sidérurgiques. Tosyali Algérie ambitionne de faire de l’Algérie un exportateur net de produis sidérurgiques, d’être un modèle de réussite des investissements étrangers en Algérie et de constituer un pôle sidérurgique à Oran de grande importance dans la zone Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen. <