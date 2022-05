L’Enseignement supérieur mise sur la formation des ingénieurs

Synthèse Milina Kouaci

Connecter l’université à son environnement socio-économique est l’un des soucis majeurs du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le département de Abdelbaki Benziane compte changer la cartographie de la formation aux exigences et de l’évolution du marché du travail.

La satisfaction du marché du travail et le maintien d’une dynamique d’échange entre l’université et le secteur socioéconomique passe par la concentration des efforts sur la formation d’ingénieurs. C’est ce qu’a indiqué, hier, le Directeur général de la Formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djamel Boukezzata, sur les ondes de la Chaîne III.

Il a fait savoir qu’à partir de la prochaine rentrée universitaire, «les formations d’ingénieurs seront ciblées». Le choix, poursuit-il, «est porté sur plusieurs spécialités, à savoir la mécatronique, le génie biomédical, les télécoms, la sécurité informatique». Selon Djamel Boukezzata, ces mesures répondent à l’impératif de la réalité socio-économique. Des métiers disparaissent et d’autres émergent. Ce qui oblige à réviser la carte de la formation. «Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, 85% des métiers futurs restent inconnus, d’où l’urgence d’anticiper et mettre en place des offres de formation co-construites entre nos universités et les acteurs économiques», prévient-il.

Au sein de nos universités, les formations en sciences humaines et sociales ont la part du lion, en termes de nombres et de diversifications, c’est ce que recensent les statistiques. Il faudra donc, selon le Directeur général de la Formation, «réaliser l’équilibre dans les spécialités technologiques à travers la création de plusieurs écoles.»

L’invité de la Radio algérienne annonce qu’en vue de former les élites dans ces matières, le pôle de Sidi Abdellah va accueillir l’année prochaine l’Ecole nationale supérieure dédiée aux technologies avancées. «Il s’agit d’un résultat d’une fusion de deux établissements, l’Ecole supérieure des Sciences appliquées d’Alger et l’Ecole nationale supérieure de Technologie», explique-t-il. Autre cas d’application de cette fusion, note Djamel Boukezzata, au niveau de la ville universitaire de Annaba, l’Ecole supérieure des Technologies industrielles et l’Ecole nationale supérieure des Mines et de Métallurgie, pour donner naissance à l’Ecole des métiers d’ingénieur.

Selon l’intervenant, il y aura prochainement le lancement de quatre parcours de formation exclusivement destinés aux bacheliers en technique mathématique, notamment le génie civil, le génie électrique, le génie mécanique, le génie des procédés, au niveau de trois universités, Blida 1, Sétif 1 et université des Sciences et Technologies d’Oran (USTO).

