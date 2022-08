En ce début de saison, Andy Delort a du mal à se distinguer, à l’image de son club l’OGC Nice qui n’a pas gagné le moindre match en Ligue 1 Uber Eats. Avant-hier, les Niçois ont lourdement chuté à domicile face à l’Olympique Marseille (0-3). L’avant-centre était titulaire et n’a donc pas scoré. Il est resté muet pour la 5e fois en 6 matchs. Une baisse de régime qui coïncide avec un retour annoncé en sélection. Ce coup de mou pourrait différer son comeback chez les Verts.

Par Mohamed Touileb

En mai dernier, lors de la conférence de presse tenue en marge du regroupement de l’EN pour la dernière date FIFA, Djamel Belmadi « Je n’ai jamais rien eu de personnel avec Andy, il a toujours été exemplaire et motivé avec nous. Sa décision a eu un impact fort, notamment dans le vestiaire. Je vous mets dans la confidence : nous avons parlé ensemble depuis. D’autres éléments sont apparus et, en temps et en heure, il aura lui aussi à dire des choses. L’Équipe Nationale n’appartient pas à Belmadi et tous ceux qui se mettent à son service se doivent d’être irréprochables, tout simplement », avait lâché le coach des Verts.



Perte de repères

De son côté, l’ancien sociétaire du Montpellier HSC a assuré avoir « discuté avec le sélectionneur Djamel Belmadi » en assurant que « tout est rentré dans l’ordre. C’était nécessaire d’en parler, et à présent que c’est fait, je suis de nouveau à sa disposition ». A ce moment-là, Delort alignait des performances remarquables avec les Niçois. Il avait trouvé la faille 9 fois sur les 9 dernières sorties en championnat de France. Cependant, depuis le début de l’exercice en cours, le natif de Sète n’est clairement pas en réussite. Le fait de voir un nouveau coach débarquer à la place Christophe Galtier lui a fait perdre ses repères. Les chiffres sont là pour confirmer sa baisse de forme. Son seul but en 6 tests (5 titularisations) était sur penalty. Dans le jeu, tout n’est pas encore au point. Et cela déteint sur sa productivité offensive.



Six matchs pour retrouver la cadence

« On l’a vu, je ne sais pas si c’est physiquement ou tactiquement, mais Marseille était au-dessus. Ils méritent la victoire, il n’y a rien à dire. On a modifié quelques trucs en seconde période, c’était un peu mieux, mais pas assez. C’est allé assez vite, on a encaissé le premier but d’entrée. Après, c’est compliqué de revenir contre des équipes comme ça, qui jouent et qui se créent des occasions. 3-0 à la mi-temps, c’est sûr que ce n’était pas évident », a lâché le numéro 7 aux cheveux peroxydés pour dire qu’il y a des réglages à faire.

D’ici le prochain regroupement des « Fennecs », il aura 6 rencontres pour essayer de retrouver la bonne cadence des buts. Il pourrait renouer avec « El-Khadra » une année après sa dernière sélection. Pour rappel, il avait demandé à Belmadi de ne pas le convoquer en équipe nationale pendant une année afin de s’imposer chez le « Gym » dans la foulée de son transfert en provenance du MHSC. S’en sont suivies des charges à son encontre de la part de Belmadi qui n’a pas hésité à l’immoler dans des sorties médiatiques. Aujourd’hui, le feu a été maîtrisé mais Delort n’est plus tout à fait « on fire ». n