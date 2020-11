Le Président Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne, «est en passe d’achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire et son état de santé est en constante amélioration», a indiqué hier le staff médical de la Présidence de la République.

«Soucieux de tenir informée l’opinion publique de l’évolution de l’état de santé du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne, le staff médical affirme que le Président de la République est en passe d’achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire et son état de santé est en constante amélioration», note le communiqué de la Présidence de la République rendu public.

Pour rappel, le même staff médical avait, dans un premier temps, recommandé un confinement volontaire de cinq jours à M. Tebboune, à partir du 24 octobre dernier et ce, après avoir constaté que plusieurs cadres supérieurs de la Présidence de la République et du Gouvernement présentaient des symptômes de contamination coronavirus.

Le 27 du même mois, un nouveau communiqué de la présidence a annoncé que Abdelmadjid Tebboune avait été admis dans une unité de soins spécialisés de l’hôpital militaire d’Aïn Naadja à Alger. Son état de santé «n’inspire aucune inquiétude», avait-on indiqué.

Quelques jours plus tard, le chef de l’Etat est transféré dans un hôpital allemand spécialisé, et mardi dernier, la Présidence de la République a annoncé qu’il avait contracté la Covid-19, assurant que l’état de santé du Président s’améliorait progressivement. «Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, continue de recevoir un traitement dans un hôpital allemand spécialisé après avoir contracté la Covid-19», avait-il été précisé dans un communiqué. n

Articles similaires